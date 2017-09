A três dias do fim da campanha, líderes continuam périplo pelo país

Lusa27 Set, 2017, 07:32 | Autárquicas 2017

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, continua a aproveitar o final do dia para entrar na campanha, dedicando-se hoje ao distrito do Porto, primeiro com um jantar em Marco de Canavezes e, depois, com um comício na Maia, dois concelhos sociais-democratas.

Em Marco de Canavezes o PS nunca ganhou, mas o atual presidente social-democrata, Manuel Moreira, não se irá recandidatar devido à lei de limitação de mandatos. O PS aposta em Cristina Vieira, que lidera há vários mandatos a Junta de Freguesia de Soalhães.

A Maia, onde a secretária-geral adjunta do PS já esteve no final da semana passada, é desde 1976 um concelho `laranja`. Atualmente é liderado por Bragança Fernandes, que está a cumprir o seu último mandato, depois de ter assumido o cargo após a morte de José Vieira de Carvalho, em 2002. O cabeça de lista da coligação PS/JPP à Câmara da Maia é Francisco Vieira de Carvalho, filho do antigo autarca do PSD, que liderou o município entre 1979 e 2002.

E, enquanto António Costa escolheu municípios liderados pelo PSD para o antepenúltimo dia de campanha, o líder social-democrata andará por autarquias socialistas.

O primeiro concelho por onde passará a caravana social-democrata será Coimbra, que está desde 2013 nas "mãos" do PS, depois de Manuel Machado ter reconquistado a autarquia que já tinha liderado entre 1989 e 2001. Agora o PSD aposta no médico Jaime Ramos.

De Coimbra, o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, seguirá para Miranda do Corvo, onde o atual presidente, Miguel Baptista, eleito pelo PS, vai tentar a reeleição enfrentando a deputada e antiga autarca social-democrata Fátima Ramos, que governou o concelho entre 2001 e 2013.

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, que é também candidata à Câmara de Lisboa voltará a passar o dia em campanha na capital, jantando depois em Alvaiázere, no distrito de Leiria, um concelho liderado pelos sociais-democratas, que venceram em 2013 por maioria absoluta. Os democratas-cristãos elegeram, então, um vereador, Nelson Paulino Silva, que volta a ser a aposta do CDS-PP.

A CDU irá dedicar quase todo o dia de campanha à margem sul do Tejo, com uma breve incursão a meio da tarde a Lisboa, onde o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, voltará a estar ao lado do candidato pela capital, João Ferreira.

Antes, Jerónimo de Sousa fará uma paragem no Seixal, concelho onde os comunistas conseguiram em 2013 conquistar uma maioria absoluta com Joaquim Santos, que volta a candidatar-se.

O jantar da caravana da CDU está marcado para Sesimbra, um dos `bastiões` comunistas da margem sul, que entre 1997 e 2005 foi liderada pelo PS. Em 2005, a CDU reconquistou a autarquia com Augusto Pólvora, autarca que faleceu este ano. O cabeça de lista da CDU nas eleições de domingo é Francisco Jesus, presidente da Junta de Freguesia do Castelo.

Jerónimo de Sousa terminará a noite em Setúbal, onde a CDU vai tentar a reeleição de Maria das Dores Meira para um terceiro mandato.

Mais a sul andará o BE, que começa o dia de campanha com uma viagem de barco pelo rio Arade, no concelho de Portimão, governado há 41 anos pelo PS. O Bloco apresenta como candidato o atual vereador na autarquia, João Vasconcelos.

Ao final da tarde, a coordenadora do BE, Catarina Martins passará ainda por Olhão, outro município socialista onde os bloquistas também têm um vereador, Ivo Madeira, que volta a ser o cabeça de lista do partido.