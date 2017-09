António Costa "confiante num grande resultado no PS em todo o país"

Lusa29 Set, 2017, 17:38 | Autárquicas 2017

"É preciso ir votar no domingo para que esta onda de alegria, esta lufada de ar fresco, se traduza em mais força no PS, para podermos continuar a mudança que iniciámos há dois anos", declarou António Costa, falando aos jornalistas na tradicional descida do Chiado, em Lisboa, trajeto onde esteve sempre acompanhado pela mulher e pelo candidato do PS à autarquia da capital, Fernando Medina.

António Costa disse que o PS parte para as autárquicas de domingo "com os olhos postos no futuro, nas pessoas" e, quando questionado sobre as perspetivas para a votação em Lisboa, respondeu: "Estou confiante num grande resultado no PS em todo o país".

Antes da descida do Chiado, o líder do PS e também primeiro-ministro esteve no tradicional almoço de fim de campanha dos socialistas na cervejaria Trindade. Ao fim da tarde, António Costa desloca-se para o Porto, concelho que albergará a última iniciativa de campanha do líder do PS.