Autárquicas: Líderes de norte a sul em dia de regresso de Manuel Monteiro

Ao quinto dia da campanha, Manuel Monteiro faz uma interrupção na sua já longa "travessia do deserto", desde que deixou o CDS e fundou o Partido da Nova Democracia em rota de colisão com Paulo Portas.

Manuel Monteiro aparecerá ao lado do cabeça de lista à junta de freguesia de Alvalade pela coligação "Pela Nossa Lisboa" (CDS-PP/MPT/PPM) Francisco Camacho, líder da Juventude Popular de Lisboa. O número dois da lista à freguesia de Alvalade é Abel Matos, porta-voz da nova tendência interna do CDS "Esperança em Movimento".

Para a mesma hora, mas em Campo de Ourique, a líder do CDS-PP e candidata à Câmara de Lisboa, Assunção Cristas, tem agendada a única iniciativa do dia, com encontro marcado para uma das mais conhecidas pastelarias do bairro da capital.

O secretário-geral do PS, António Costa andará pelo Algarve, começando o dia de campanha no Mercado Municipal de Portimão, passando depois por Lagos e Albufeira. Ao final da tarde a caravana socialista chegará a Tavira, antes da última paragem, em Loulé, para uma festa-comício.

A norte, o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, terá um almoço no Marco de Canaveses, visitando depois a Festa do Brinquedo de Alfena. O dia de campanha social-democrata termina em Paredes, com um jantar.

Também pelo distrito do Porto estará a coordenadora do BE, Catarina Martins, que arranca o dia com uma arruada em Amarante. Dali, os bloquistas seguem para um almoço em Valongo, para chegar ao Porto ao final da tarde para um comício no Praça dos Poveiros, seguido de uma arruada pelas ruas da cidade.

Mais a sul, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, não sairá do distrito de Setúbal, começando o quinto dia de campanha oficial para as autárquicas de 01 de outubro em Alcochete, pela manhã. Sem iniciativas à tarde, a caravana da CDU janta em Corroios, terminando o dia com um comício no Barreiro.