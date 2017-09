BE/Açores acusa CTT de destruição de propaganda, empresa vai investigar

Lusa26 Set, 2017, 18:18 | Autárquicas 2017

Em comunicado, o Bloco de Esquerda informa que "adjudicou aos CTT um serviço de distribuição de propaganda política designado por `Info Mail`", que é pago e "destina-se a comunicações de caráter informativo, classificadas pelos CTT de interesse público".

O BE adianta que na sexta-feira "foi alertado por um cidadão para o facto de ter sido encontrado, num terreno baldio na zona das Laranjeiras, um caixote com manifestos de campanha da candidatura" à autarquia de Ponta Delgada.

"No local, deparámo-nos com uma caixa com dois mil manifestos de campanha atirada para um terreno baldio. A caixa em questão estava identificada com uma fita com o logótipo dos CTT. Não é de estranhar, portanto, que tenhamos relatos de tantos eleitores que assumem não ter recebido a propaganda política do BE nas suas casas, em zonas cobertas pela distribuição de `Info Mail` contratada pelo BE aos CTT", refere o partido.

O BE/Açores considera que "a caixa encontrada só poderá ter sido atirada para aquele local pelos CTT, uma vez que a fita identificativa dos CTT só poderá ter sido colocada nas instalações desta empresa".

"Os CTT não cumpriram, intencionalmente, o contrato e destruíram propaganda política do BE, prejudicando seriamente a nossa campanha eleitoral, além dos prejuízos financeiros daí decorrentes", sustenta o Bloco, acusando também os Correios de prejudicarem "o esclarecimento das pessoas em relação às propostas políticas em discussão nestas eleições autárquicas e, por isso, prestaram um péssimo serviço à Democracia".

O BE diz ser "fundamental que os CTT venham esclarecer a sua triste atuação e digam porquê e em benefício de quem é que destruíram propaganda política" do Bloco, garantindo que o partido "utilizará todos os meios ao seu dispor para responsabilizar os CTT por esta ação".

Confrontada com esta situação, a empresa esclarece que "os CTT só agora tomaram conhecimento desta denúncia e, a ter ocorrido, lamentam a situação, que carece ainda de investigação e confirmação".

"Para apurar o que eventualmente possa ter ocorrido, os CTT iniciaram já os procedimentos adequados a esta situação. O cumprimento dos contratos que temos com todos os nossos clientes é da máxima importância para os CTT, que têm todo o interesse em apurar o que poderá ter acontecido neste caso"", acrescenta.

As eleições autárquicas realizam-se no próximo domingo.