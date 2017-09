Câmaras comunistas vão dar 25 dias de férias aos funcionários

Foto: Lusa

O líder comunista disse que as autarquias que estiverem sob juridição comunista vão dar 25 dias de descanso aos seus trabalhadores.



Uma proposta que os comunistas já converteram em projeto de lei e já deu entrada no Parlamento.



PS, PSD e CDS chumbaram em janeiro os projetos de lei de do PCP, BE e PAN para a reposição dos 25 dias de férias.