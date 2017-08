Partilhar o artigo Candidata do CDS a Lisboa propõe baixar preço dos transportes em horas de menor procura Imprimir o artigo Candidata do CDS a Lisboa propõe baixar preço dos transportes em horas de menor procura Enviar por email o artigo Candidata do CDS a Lisboa propõe baixar preço dos transportes em horas de menor procura Aumentar a fonte do artigo Candidata do CDS a Lisboa propõe baixar preço dos transportes em horas de menor procura Diminuir a fonte do artigo Candidata do CDS a Lisboa propõe baixar preço dos transportes em horas de menor procura Ouvir o artigo Candidata do CDS a Lisboa propõe baixar preço dos transportes em horas de menor procura