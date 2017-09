Candidato do BE acusa Porto Vivo de ser "máquina de fazer dinheiro"

Lusa22 Set, 2017, 19:24 | Autárquicas 2017

"Se nós queremos travar a especulação imobiliária, temos de ter casas no mercado a lutar contra esse mesmo mercado, com rendas controladas. Para isso, a Câmara [do Porto] tem que exercer o direito de preferência, coisa que não fez durante estes quatro anos (...). Vendeu imenso património, no valor superior a 50 milhões de euros, e coloca este instrumento, que seria a SRU, como uma espécie de máquina de fazer dinheiro e não uma máquina de controlar o jogo da especulação e o jogo do mercado", declarou aos jornalistas o cabeça de lista do BE, João Teixeira Lopes.

Numa ação de campanha junto à Estação de São Bento, o BE denunciou exemplos de património camarário vendido para especulação imobiliária, designadamente na rua da Ponte Nova, no número 52, junto da Ribeira, onde o prédio, de rés-do-chão com três andares, está para venda por "521 mil euros".

O edifício, que estava na posse da Câmara do Porto há centenas de anos e tem na fachada uma placa onde se lê que viveu o pintor António Silva Porto, foi entregue à SRU, mas no ano passado, em vez de ser "requalificado e transformado em habitação ou outro projeto para a cidade, foi posto à venda para não se sabe bem o quê, mas a verdade é que já foi vendido ou senão está em hasta pública" a "521 mil euros", denuncia Mário Moutinho, candidato à Junta de Freguesia do centro histórico do Porto.

As denúncias do BE apontaram ainda para o caso do `Spot Apartamentos São Bento", no número 344, da Rua Mouzinho da Silveira, cujas frações foram vendidas a preços de "mercado especulativos", segundo acusa João Teixeira Lopes, referindo que aqueles edifícios são um "falso alojamento local" e que deviam ter sido colocados em "renda acessível para travar a especulação imobiliária".

As denúncias do BE foram feitas cerca de cinco minutos depois de o cabeça de lista bloquista se ter cruzado junto à Estação de São Bento com o adversário político Rui Moreira, independente, e atual presidente da Câmara do Porto, momento que ficou marcado pela troca de cumprimentos de mão e por uma breve conversa sobre terem tomado "café" juntos antes do debate promovido esta manhã pela TSF/Jornal de Notícias.

Questionado sobre a necessidade de haver `fair play`, João Teixeira Lopes referiu que era essencial numa campanha tanto o `fair play`, como o debate "franco, frontal, às vezes até bruto, porque as verdades têm de ser ditas", mas não deixou, todavia, de lançar críticas a Rui Moreira por não ter comparecido aos debates todos.

São candidatos à Câmara do Porto nas eleições autárquicas de 01 de outubro o independente Rui Moreira, apoiado pelo CDS-PP e MPT, Manuel Pizarro (PS), Álvaro Almeida (coligação PSD/PPM), Ilda Figueiredo (CDU), João Teixeira Lopes (BE), Bebiana Cunha (PAN), Costa Pereira (PTP), Sandra Martins (PNR), e Orlando Cruz (PPV/CDC).