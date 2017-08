Partilhar o artigo Candidatos à câmara Vila Real acusam atual executivo PS de não criar condições para fixar pessoas no concelho Imprimir o artigo Candidatos à câmara Vila Real acusam atual executivo PS de não criar condições para fixar pessoas no concelho Enviar por email o artigo Candidatos à câmara Vila Real acusam atual executivo PS de não criar condições para fixar pessoas no concelho Aumentar a fonte do artigo Candidatos à câmara Vila Real acusam atual executivo PS de não criar condições para fixar pessoas no concelho Diminuir a fonte do artigo Candidatos à câmara Vila Real acusam atual executivo PS de não criar condições para fixar pessoas no concelho Ouvir o artigo Candidatos à câmara Vila Real acusam atual executivo PS de não criar condições para fixar pessoas no concelho