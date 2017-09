Catarina Martins responde a Passos que BE quer rever legislação laboral

Lusa17 Set, 2017, 22:45 / atualizado em 17 Set, 2017, 22:45 | Autárquicas 2017

"Pedro Passos Coelho dizia que não há dia nenhum em que o BE não queira reverter a legislação laboral. Pois tem toda a razão e se era uma acusação ao Bloco, culpados somos. Sim, queremos rever a legislação laboral", afirmou hoje à noite Catarina Martins num jantar da pré-campanha autárquica em Tomar, distrito de Santarém.

Em Viseu, no sábado, o líder do PSD disse que "não há dia em que o PCP e o BE não queiram reverter a legislação laboral, um dos elementos críticos".

Mas além de querer "reverter as medidas da `troika` na legislação laboral para combater a precariedade", a líder do BE assumiu ainda hoje dois compromissos autárquicos.

"O compromisso do BE em cada freguesia e em cada concelho é precariedade zero. Cada autarquia pode fazer a sua parte", explicou.

O partido quer ainda "o compromisso de trabalho justo em todas as empresas com que as autarquias façam contratualizações".

"Uma autarquia não deve poder fazer contratualizações com quem não respeita os direitos de quem trabalha, com quem tem abuso e precariedade", concretizou.