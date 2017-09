Partilhar o artigo Constitucional confirma inelegibilidade do socialista Paulo Fonseca (Ourém) Imprimir o artigo Constitucional confirma inelegibilidade do socialista Paulo Fonseca (Ourém) Enviar por email o artigo Constitucional confirma inelegibilidade do socialista Paulo Fonseca (Ourém) Aumentar a fonte do artigo Constitucional confirma inelegibilidade do socialista Paulo Fonseca (Ourém) Diminuir a fonte do artigo Constitucional confirma inelegibilidade do socialista Paulo Fonseca (Ourém) Ouvir o artigo Constitucional confirma inelegibilidade do socialista Paulo Fonseca (Ourém)

Tópicos:

Coca Santarém Juízo Cível Ourém, Câa, Filosofia, Jesus Seixo,