Costa elogia governação de Medina e enaltece valor do "diálogo político"

Lusa29 Set, 2017, 16:34 | Autárquicas 2017

"É difícil em dois anos e meio fazer tanto e deixar uma marca tão profunda como a que o Fernando Medina deixou", disse Costa, que não poupou elogios ao seu sucessor na liderança da câmara municipal.

E prosseguiu "Hoje estou cá só mesmo como apoiante, não como candidato. (...) Mas basta andar pela cidade para saber quem vai ser o próximo presidente da câmara de Lisboa".

As candidatas de PSD e CDS, disse Costa, "disputam" entre si "quem vai ficar em segundo", ao passo que os demais adversários lutam para saber se "vão manter ou recuperar" lugares de vereação", sendo que Medina é "o único" que concorre para a liderança da câmara, sublinhou o secretário-geral do PS.

António Costa declarou ainda ser "absolutamente necessário o diálogo político", com ou sem maioria absoluta, e reiterou o desígnio de uma "descentralização" que "em breve todo o país possa sentir", com concelhos e freguesias com "capacidade e coragem" de assumir essas responsabilidades.

O líder socialista e também primeiro-ministro falava no tradicional almoço de encerramento da campanha eleitoral do candidato do PS à autarquia de Lisboa, na cervejaria Trindade.

"Este bife, nestes dias, tem um sabor que não tem em qualquer um dos outros dias", brincou Costa, enaltecendo o encontro que juntou centenas de socialistas.

E concretizou, entre risos: "Confesso que nunca tinha feito tantos quilómetros para vir a este bife" - Costa veio da Estónia, onde teve um compromisso internacional como primeiro-ministro, tendo aterrado em Lisboa ao começo da tarde.

O almoço antecedeu a também tradicional descida do Chiado, que Costa fará lado a lado de Medina antes de arrancar, ao fim da tarde, para um comício no Porto, concelho onde se realiza a última iniciativa de campanha do líder do PS.