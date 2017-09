Criação de residências universitárias em Lisboa é prioridade para Robles

Lusa27 Set, 2017, 16:46 | Autárquicas 2017

"Ter equipamentos de residências universitárias tem que ser uma prioridade. A Câmara de Lisboa tem previsto no plano de pormenor desta zona [Ajuda] uma residência universitária, que ficou esquecido. Dez anos de poder do PS, oito em maioria absoluta, esquecem-se destas coisas", afirmou Ricardo Robles aos jornalistas à margem de um almoço na cantina do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), no Pólo Universitário da Ajuda.

O candidato do BE recordou que "no Largo do Intendente estava prevista uma residência universitária, deixou de o ser e passa a ser -- está em obras -- um condomínio de luxo".

Para Ricardo Robles, esta decisão insere-se "nesta lógica da cidade que privilegia sempre o negócio, a mais-valia, o lucro fácil em detrimento do que são as necessidades das pessoas, que estão a ser expulsas e precisam de alternativas de habitação" em Lisboa.

"O que é mais essencial, os estudantes poderem ficar junto às faculdades, ou em Lisboa pelo menos, era importante e também ficou esquecido", referiu.

O candidato do BE almoçou um chili e lentilhas, "delicioso", na companhia de estudantes daquela universidade. Na altura em que frequentava o Ensino Superior, também almoçava muitas vezes na cantina. "Noto diferença de quando comia na cantina do [Instituto Superior] Técnico, esta pelo menos está muito melhor", disse.

Mas se a comida melhorou, "os problemas dos transportes e da habitação são os mesmos".

"Eu estava na Associação de Estudantes do Técnico em 1999/2000 e falávamos de residências universitárias. Tivemos a direita na Câmara, nada fez, tivemos dez anos de PS, nada fez. Agora volta a dizer que vai haver residências universitárias. As maiorias absolutas já garantiram que isso não acontece, por isso o voto no BE é determinante para que isso aconteça", defendeu.

Os estudantes com quem o candidato do BE conversou hoje queixaram-se sobretudo da falta de transportes públicos naquela zona, mas também do facto de a cantina fechar às 21:00 ou de ter sido dali retirado o balcão da Caixa Geral de Depósitos.

Hoje, Ricardo Robles reiterou a necessidade de "expansão do metro para a zona ocidental da cidade, que está mal servida de transportes", algo que "beneficiava muito a cidade, quem cá vive, quem cá estuda [no Pólo Universitário da Ajuda e no Instituto Superior de Agronomia] e também quem visita Lisboa, já que Belém é uma zona muito visitada".

Nas eleições de 01 de outubro concorrem à presidência da Câmara de Lisboa Assunção Cristas (CDS-PP/MPT/PPM), João Ferreira (CDU), Ricardo Robles (BE), Teresa Leal Coelho (PSD), o atual presidente, Fernando Medina (PS), Inês Sousa Real (PAN), Joana Amaral Dias (Nós, Cidadãos!), Carlos Teixeira (PDR/JPP), António Arruda (PURP), José Pinto-Coelho (PNR), Amândio Madaleno (PTP) e Luís Júdice (PCTP-MRPP).