Cristas reivindica "noite histórica para o CDS"

Assunção Cristas destacou os resultados obtidos pelos centristas em várias câmaras, em coligações e prometeu não defraudar quem confiou o voto ao CDS-PP.



"Em todo o país nós vamos superar as vossas expectativas", prometeu. "Muito obrigada pela confiança".



A líder centrista agradeceu ainda aos 19 mil candidatos do partido e independentes que "num exemplo de cidadania se juntaram às nossas listas".



A líder sublinhou que o partido garantiu "as suas cinco câmaras". Os "objetivos foram superados".



Assunção Cristas revelou ainda que telefonou ao independente Rui Moreira, o candidato de novo apoiado pelo seu partido, "pelo resultado muito positivo que vai ter no Porto".