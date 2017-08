Deputado do PAN André Silva fará `volta` nacional

Lusa 29 Ago, 2017, 16:53 | Autárquicas 2017

O périplo nacional de André Silva começa na sexta-feira nos concelhos da Moita, Montijo e Setúbal, prossegue até dia 29, passando quatro dias concentrado na disputa de Lisboa, na qual o PAN assumiu o objetivo de eleger vereadora a ex-Provedora dos Animais Inês Sousa Real.

A participação de André Silva em ações de campanha em Lisboa está prevista para dos dias 17, 18 e 23 de setembro, além do encerramento, no dia 29 de setembro.

O PAN concorre a 32 câmaras municipais, mais 20 do que em 2013, quando elegeu cinco deputados municipais distribuídos por Lisboa, Oeiras, Almada, Maia e Funchal.

Nestas eleições autárquicas o partido assumiu o objetivo de eleger uma vereadora em Lisboa e de, "pelo menos, um deputado municipal em cada município, reforçando a presença do PAN nas assembleias municipais onde já há deputados" do partido.

No próximo sábado André Silva estará em Loures e Vila Franca de Xira, na segunda-feira em Odivelas e na Amadora, nos dias 06 e 07 estará em Cascais, no dia 08 em Viseu, no dia 09 em Aveiro, no dia 10 em Coimbra, no dia 11 em Leiria, e no dia 14 em São João da Madeira.

Porto, Vila Nova de Gaia, Maia, Matosinhos e Póvoa de Varzim são concelhos nos quais o deputado do PAN prevê estar nos dias 14, 15 e 16. Além da presença prevista na campanha de Lisboa no dia 17 de setembro, nesse dia o deputado do PAN estará também em Sintra.

Seixal e Barreiro ocupam o deputado do PAN no dia 21 de setembro, concentrando-se em Almada no dia 22, em Oeiras no dia 23, e viajando para Évora no dia 25. Os concelhos de Faro, Albufeira, Lagos e Loulé estão na rota de André Silva nos dias 26 e 27 de setembro, seguindo-se Mafra e Sintra no dia 28.