Dinis Lousada volta a concorrer pela CDU em Vinhais

Lusa, 12 Set, 2017 | Autárquicas 2017

Alternando entre a candidatura à Câmara e à Assembleia Municipal, Dinis Lousada já concorreu "várias vezes", como disse à Lusa, aos órgãos municipais do concelho e, aos 69 anos, decidiu entrar em mais uma corrida eleitoral para as autárquicas de 01 de outubro.

Eleito por dois mandatos consecutivos para a Assembleia Municipal de Vinhais, Dinis Lousada tem como objetivo nestas Autárquicas chegar a vereador para "ter mais força para levar avante" as suas propostas.

Aposentado dos estaleiros navais, o candidato da CDU definiu como prioridade a juventude e a criação de incentivos para a sua fixação num concelho com pouco mais de sete mil residentes.

"Cada vez o concelho está mais envelhecido e temos de criar incentivos para a juventude se fixar, inclusive apoiar a natalidade", afirmou à Lusa.

A falta de emprego é outras das preocupações do candidato, que ilustra esta realidade com o facto de os jovens estarem "quase todos nas forças de segurança" por falta de alternativas no concelho.

Dinis Lousada recupera, como exemplo de incentivo à criação de postos de trabalho a proposta que fez na Assembleia Municipal, da criação de uma fábrica de transformação da castanha e integra-a na sua campanha.

O concelho de Vinhais é dos maiores produtores deste fruto seco e o candidato da CDU acredita que "é possível criar emprego a partir deste potencial".

A pensar ainda na juventude, aposta noutra proposta que já fez enquanto deputado municipal, que é a da construção de um pavilhão multiusos para organizar torneios e incentivar a prática desportiva.

Num concelho com a população envelhecida, a Terceira Idade consta também das propostas do candidato, que defende a construção de centros de dia em várias zonas do concelho, assim como postos de saúde mais próximos para evitar deslocações.

O concelho de Vinhais é governado há 24 anos pelo PS.