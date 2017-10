Filipe Nyusi apresentou hoje o primeiro comité central da Frelimo eleito sob a sua presidência

Lusa01 Out, 2017, 15:18 | Autárquicas 2017

Depois de, na sexta-feira, terem reeleito Nyusi com 99% dos votos, os participantes votaram no sábado para o comité, parte do qual já estava escolhido a nível regional.

A equipa de cerca de 200 pessoas ficou completa com a votação pelos 2264 delegados de todo o país e organizações filiadas da Frelimo, sendo que a partir deste comité vão hoje ser escolhidas as próximas figuras chave do partido, além do presidente.

O elenco central para os próximos cinco anos foi oficializado hoje, com a proclamação dos resultados por Filipe Nyusi, momento recebido de forma efusiva pelo congresso.

Tal como definido nos estatutos, 40% da composição do Comité Central é renovada a cada eleição.

Segue-se a primeira reunião do órgão para escolher o novo secretário-geral e a Comissão Política da Frelimo para os próximos cinco anos, também obrigada a uma renovação de 40% dos membros.

Filipe Nyusi espera que a reunião decorra de forma expedita para que o congresso, que arrancou na terça-feira, termine ainda antes que a noite caia, referiu.

A Comissão Política é o órgão mais importante do partido e, em certa medida, do país, uma vez que os estatutos partidários lhe atribuem a competência de coordenar e orientar a ação do Governo da Frelimo, no poder desde a independência, e da sua bancada parlamentar na Assembleia da República.

Os estatutos preveem ainda que se pronuncie sobre a composição do executivo.

O órgão é composto por um número ímpar, entre quinze e vinte e um membros, para orientar e dirigir o partido no intervalo das sessões do Comité Central e entre congressos.

O órgão inclui o presidente do partido, o secretário-geral e o secretário do Comité de Verificação do Comité Central - o Presidente da República, o presidente do parlamento, o chefe da bancada da Frelimo e o primeiro-ministro, quando membros da Frelimo, também têm assento, mas sem direito a voto.

A Comissão Política reúne, ordinariamente, uma vez por mês, convocada pelo presidente, ou a qualquer altura por requerimento de um terço dos membros ou sob proposta do secretário-geral.

