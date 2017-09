Habitação é a grande preocupação comum aos candidatos à Câmara de Lisboa

14 Set, 2017, 23:08 / atualizado em 14 Set, 2017, 23:35 | Autárquicas 2017

Coube a Joana Amaral Dias, candidata do movimento "Nós Cidadãos", abrir a noite, colocando desde logo a tónica do debate na questão da habitação. Mas não só, a candidata lançou ainda o problema dos transportes para cima da mesa: "A habitação e os transportes são o principal problema de Lisboa".



Dizendo que o actual presidente da câmara está "refém dos interesses imobiliários", Joana Amaral Dias acusou Fernando Medina de não querer resolver os problemas de habitação, quando a autarquia é o maior proprietário da cidade.No que respeita aos transportes, acusou o presidente da câmara, após tantos anos de poder, de não querer também neste sector resolver os problemas dos lisboetas, preocupando-se antes na criação de mais estacionamento para a EMEL.Fernando Medina, perante as suspeitas noticiadas nos últimos dias de ter adquirido uma casa nas Avenidas Novas de forma suspeita, respondeu ter pago essa casa "acima do valor do mercado", estando a "cumprir escrupulosamente o que a lei obriga"."Adquiri uma casa como todos os portugueses o fazem... Vi o anúncio numa imobiliária, negociei directamente com a imobiliária e paguei acima do preço que foi colocado na imobiliária. Negociei um crédito bancário como os portugueses fazem para poder pagar a casa para mim e para a minha família. E fiz imediatamente após o primeiro contrato promessa a declaração ao Tribunal Constitucional, informando com precisão e para lá do que a lei obriga", respondeu Medina, acrescentando que estes documentos se encontram disponíveis num site público para consulta.Fernando Medina concluiu com: "Estou a cumprir escrupulosamente o que a lei obriga".Teresa Leal Coelho, numa referência ao caso de Fernando Medina, começou por afirmar que não foi ao debate "para falar de casos". Já sobre a habitação na cidade, a candidata do PSD sublinhou que a população de Lisboa está agora "envelhecida" com um quinto das pessoas a viverem em habitação municipal."Um problema que não teve intervenção" do atual presidente da Câmara, apontou, para defender a prioridade de colocar fogos de habitação no "mercado de arrendamento" e "medidas de descriminação positiva ao IMI e à carga fiscal que se cobra em Lisboa".Para Teresa Leal Coelho, o principal problema é o facto de os socialistas não terem um plano para recuperar pessoas para Lisboa, deixando assim que a cidade esteja a ficar envelhecida."Onde deveria ter havido uma intervenção, a câmara ignorou as pessoas mais vulneráveis", lamentou. Sendo a câmara o maior proprietário de Lisboa, com mais de dois mil fogos, estes encontram-se ao abandono quando deveriam servir para equilibrar o mercado da oferta e da procura, defendeu, para classificar as políticas da câmara como promotoras da especulação.O candidato da CDU também falaria numa "visão que deixou a cidade nas mãos do mercado, do imobiliário, do especulador".João Ferreira diz que é possivel fazer "mais e melhor" e propõe a constituição de uma bolsa com os fogos dispersos pela cidade que podem ser direccionados para o arrendamento a preços acessíveis.Diz ainda o candidato que a câmara pode "retomar a iniciativa da reabilitação urbana".Defende que a CML deve "propor um enquadramento legislativo e regulamentar que preveja que por cada nova operação de construção ou de reabilitação profunda haja uma percentagem de fogos que têm que ser canalizados para arrendamento a preços acessíveis".Para o candidato da CDU, o fim da EPUL foi em si um sinal negativo das políticas da cidade em termos de habitação.Sem fugir ao tema que dominou a primeira parte do debate, Assunção Cristas, cabeça-de-lista da coligação CDS/MTP/PPM (Nossa Lisboa), explicou que uma das grandes prioridades da sua candidatura passa por incluir a habitação num programa de ação social.Acusando o actual executivo de pouco fazer para atrair mais pessoas para a capital, Assunção Cristas anunciou como uma das grande medidas da sua coligação a utilização do património lisboeta para realocar a habitação e criar preços mais moderados.Assunção Cristas acrescentou ao seu discurso a necessidade de disponibilizar os fundos públicos para reabilitar a habitação.Ricardo Robles sublinhou que o problema da habitação é para a candidatura do BE o mais "urgente da cidade de Lisboa. Um problema social que envolve milhares de pessoas".Lembrando que só no primeiro semestre do ano houve mil famílias "despejadas" da cidade, Robles apontou o dedo às políticas de habitação da direita promovidas pelo último governo PSD-CDS/PP, nomeadamente permitindo a subida das rendas e a especulação na compra e venda de casas. Neste ponto sublinhou o carácter deletério dos Vistos Gold, "que encareceram as casas no centro de Lisboa e permitiram a milionários angolanos e chineses lavarem o seu dinheiro" na capital portuguesa.O bloquista propôs então a construção de 7500 casas a preços acessíveis. Como? Resgatando as "casas que são entregues aos fundos especulativos e financiá-lo com 560 milhões de euros em quatro anos, 140 milhões de euros por ano".Um valor, explicou, que será financiado com 30 milhões da taxa turística, 50 milhões do fundo de estabilização financeira da Segurança Social, 50 milhões de financiamento bancário e 10 milhões de euros de cooperativas de habitação.A candidata do PAN à Câmara Municipal de Lisboa, Inês Sousa Real, falou sobre a vontade de tomar como prioridade a habitação na capital portuguesa. A candidata afirmou que deve ser feita, primeiramente, uma descriminação positiva das taxas de habitação.Inês Sousa Real acrescentou que a câmara deve também procurar um pacto para beneficiar quem habita efetivamente na cidade.Nesse sentido, sublinha a importância de proceder à requalificação das habitações sociais e a necessidade de a câmara rever as regras de acesso à habitação.O candidato do PNR não foge ao que se disse e repete também ele que "o problema da habitação é o maior da cidade de Lisboa".José Pinto Coelho afirmou que "muito mal vai uma cidade quando tem quarteirões inteiros esventrados, prédios devolutos, quando os lisboetas são expulsos da sua cidade para ser comprada e vendida a retalho por estrangeiros".Diz ainda que o compromisso do PNR é "tudo fazer para trazer os lisboetas para casa. Refundar a EPUL e acabar com o IMI para a habitação própria".O candidato do PURP declarou que, em termos de habitação, o partido está mais preocupado com os reformados, idosos e deficientes que foram despejados e não têm dinheiro para pagar nova habitação.António Arruda lembrou que estes espaços são comprados por multinacionais internacionais, acabando por ser transformados em hostéis e hotéis.Por fim, António Arruda declarou que não se pode esquecer que a cidade de Lisboa tem de ser para aqueles que nela vivem: "A cidade deve ser para os lisboetas e deve ser para quem cá vive".O candidato da coligação Lisboa Sim defendeu que os terrenos da Feira Popular devem ser aplicados num novo projeto de cidadania para os jovens.Carlos Teixeira quer a fixação de associações desportivas para manter os jovens na cidade: "Daria nova vida à cidade".Sobre a questão, o candidato do PCTP-MRPP lamentou a "expulsão de mais de metade da população para favorecer a especulação imobiliária"."Isto é um maná para os especuladores imobiliários e patos bravos", disse Luís Júdice.O candidato quer ainda a "municipalização dos solos urbanos e a revogação imediata da lei da rendas".O candidato do PTP à Câmara de Lisboa falou sobre a habitação social e habitação de mercado. Amândio Madaleno acusou o CDS-PP e o PSD de destruírem a habitação social durante o executivo de Pedro Passos Coelho e o PS de destruir a habitação de mercado.Amândio Madaleno lembrou ainda a atuação de Assunção Cristas, que diz ter levado ao despejo de várias pessoas, linha política que diz ter sido prosseguida pelo PS: "Alterou-se a lei mas os efeitos são os mesmos".