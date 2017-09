Jerónimo de Sousa apela ao voto na CDU para aumentar representação autárquica

Lusa15 Set, 2017, 23:50 | Autárquicas 2017

"Com mais eleitos e mais votos, a CDU ficará em melhores condições de responder às aspirações, direitos e expectativas das populações e é de todo o interesse que a sua presença seja reforçada na gestão do município e das freguesias", disse Jerónimo de Sousa no jantar/comício em Silves, no Algarve, de apoio à candidata à câmara local, Rosa Palma.

Perante uma assistência de cerca de 600 pessoas, o líder comunista apelou ao voto, considerando que o reforço da coligação Partido Comunista Português e Partido Ecologista Os Verdes, "só se consegue se ninguém desperdiçar o seu voto em opções erradas e em escolhas inconsequentes".

"Só se consegue, se todos e cada um dos que confiam na CDU não trocarem o certo pelo incerto e se querem continuar a contar com quem os apoia e derem força e mais poder para responder melhor e resolver os problemas", sublinhou.

Segundo Jerónimo de Sousa, quanto mais força tiver a coligação, mais condições tem para fazer o país avançar e resolver os problemas, em resultado de anos e anos de política de direita e de recuperação e constituição dos grupos monopolistas, com consequências nefastas para o país".

"Há muito a fazer, para pôr fim aos atrasos verificados na economia do país e aos retrocessos sociais e garantir um crescimento da economia e do emprego sustentáveis", alegou o líder comunista, evocando "as dificuldades e vulnerabilidades de diversos setores da economia, entre os quais o alimentar, energético e de infraestruturas" que são um bloqueio ao desenvolvimento do país.

Jerónimo de Sousa garantiu que os comunistas não desistem "de alcançar soluções para os problemas nacionais e dar resposta às aspirações dos trabalhadores e do povo, mesmo sabendo das fortes resistências e obstáculos que há que enfrentar".

"Prosseguiremos a nossa intervenção e a nossa ação em todas as frentes. Nas autarquias, nas outras instituições, na Assembleia da República com a nossa proposta e iniciativa, com a nossa intervenção sobre o Orçamento de Estado que aí está", concluiu.