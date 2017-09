Jerónimo de Sousa convicto de que CDU vai crescer em Lisboa

Lusa27 Set, 2017, 18:28 | Autárquicas 2017

"Quando alguns nos dizem `a CDU está bem`, `a CDU já elege` ou `vocês já ganharam` é importante ter esta ideia: nada está ganho", afirmou Jerónimo de Sousa, lembrando que faltam menos de 60 horas para o fecho da campanha eleitoral, em termos formais, pelo que "as coisas não estão arrumadas".

No âmbito de um encontro com candidatos e apoiantes da candidatura da CDU no concelho de Lisboa, o líder do PCP disse que "continua a haver espaço para crescer, para avançar, para reforçar a CDU, convencendo mais gente para esse voto".

"Estou convicto que a CDU em Lisboa vai crescer, vai avançar, não tanto como aquilo que desejamos, possivelmente", declarou Jerónimo de Sousa, elogiando o projeto "transformador e democrático" da coligação PCP e PEV, constituído por "gente séria que quer o melhor para as suas terras".

Rodeado de apoiantes da CDU num restaurante em Lisboa, o secretário-geral do PCP apelou a que "ninguém descanse em relação a estes bons ambientes".

"Temos andado pelo país fora e, se nos embriagássemos, poderíamos dizer `que grande simpatia`,`isto é paletes de simpatia na CDU`, mas a verdade é que há sempre uma diferença significativa entre aquilo que é simpatia ou até estímulo e aquilo que é apoio e opção de voto", advogou o líder comunista.

Na perspetiva de Jerónimo de Sousa, "Lisboa merece a CDU", por todo o seu histórico de participação, de propostas e de construção durante muitos anos.

"Espaços e momentos onde se verificou progresso podemos dizer que tinha a marca de água da CDU", considerou o secretário-geral do PCP, apoiando a candidatura de João Ferreira à presidência da Câmara de Lisboa.

Sem querer "passar graxa ao cágado", o líder comunista destacou os "excelentes candidatos" que a CDU apresenta às eleições de 01 de outubro, sublinhando que são "gente de valor, gente que conhece os problemas, gente que nos debates se revela os grandes conhecedores da realidade deste concelho de Lisboa".

"Por aí estamos descansados", afirmou Jerónimo de Sousa, referindo-se à qualidade dos candidatos.

Para o líder comunista, o projeto da CDU "é incomparável com qualquer um outro", já que assenta na ideia do trabalho, da honestidade e da competência.

Nas eleições de 01 de outubro concorrem à presidência da Câmara de Lisboa Assunção Cristas (CDS-PP/MPT/PPM), João Ferreira (CDU), Ricardo Robles (BE), Teresa Leal Coelho (PSD), o atual presidente, Fernando Medina (PS), Inês Sousa Real (PAN), Joana Amaral Dias (Nós, Cidadãos!), Carlos Teixeira (PDR/JPP), António Arruda (PURP), José Pinto-Coelho (PNR), Amândio Madaleno (PTP) e Luís Júdice (PCTP-MRPP).