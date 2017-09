Líderes escolhem Porto, Lisboa e Loures para encerrar as campanhas

Lusa27 Set, 2017, 16:46 | Autárquicas 2017

A cidade do Porto foi o local escolhido para o encerramento das campanhas do PS e do BE, na sexta-feira, com o secretário-geral socialista, António Costa, a surgir ao lado do candidato do partido, Manuel Pizarro, num comício no Pavilhão Académico. A coordenadora nacional do BE, Catarina Martins, estará com João Teixeira Lopes num jantar na Alfândega do Porto.

Num dia totalmente dedicado à cidade Invicta, Catarina Martins irá à tarde fazer a tradicional arruada em Santa Catarina.

Também à tarde e ainda antes de `subir` para o Porto, António Costa fará a tradicional descida do Chiado, com o candidato socialista à Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

O último dia de campanha da caravana social-democrata será totalmente passado a norte, começando com um almoço na Maia.

À tarde, o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, também estará com o candidato do partido à Câmara do Porto, Álvaro Almeida, com quem visitará a Torre dos Clérigos, dividindo depois a noite entre dois comícios ao ar livre, o primeiro na Lixa e o segundo e último da campanha em Felgueiras.

A agenda mais carregada será a do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que terá de se dividir entre duas arruadas, um jantar e dois comícios.

A primeira iniciativa do dia será uma arruada ao final da manhã no Barreiro, rumando depois a caravana da CDU até à capital, para a descida do Chiado com o candidato do partido em Lisboa, João Ferreira, repetindo o percurso feito poucas horas antes pela campanha do PS.

Ao jantar, Jerónimo de Sousa vai regressar à margem sul do Tejo, para um jantar em Almada, atravessando depois outra vez o rio para os dois últimos comícios de campanha: em Odivelas e Loures.

A presidente do CDS-PP e candidata à Câmara de Lisboa, Assunção Cristas, estará todo o dia na capital, tendo como primeira iniciativa uma "ação de limpeza de `grafitti`", junto ao Cais do Sodré.

Quarenta e cinco minutos depois da CDU, pelas 18:45, será a vez dos democratas-cristãos descerem o Chiado, naquela que deverá ser a última ação de campanha de Assunção Cristas.