Medina diz que acusações sobre compra de imóvel são "totalmente falsas"

Set, 2017

Em declarações à RTP, Fernando Medina começou por afirmar que está indignado "com o que está a acontecer nesta campanha eleitoral". O candidato à Câmara Municipal de Lisboa diz que as acusações de que está a ser alvo, "feitas ao Ministério Público, foram também feitas chegar pela mão de candidaturas adversárias a jornais que fizeram circular factos que são falsos".





O Ministério Público está a investigar a compra de um imóvel por parte do presidente da Câmara Municipal de Lisboa na sequência de uma denúncia anónima.





Medina acrescenta que "essas alegações são completamente falsas".





(C/ Lusa)

A PGR confirmou hoje que "a matéria relativa à compra do imóvel é referida numa denúncia anónima recebida na Procuradoria-Geral da República em finais de agosto" e que a participação foi remetida ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa "onde se encontra em investigação".A notícia da compra do imóvel foi avançada pelo Observador, que revelou que Fernando Medina não declarou ao Tribunal Constitucional ser proprietário de um duplex no centro de Lisboa que adquiriu a 27 de setembro de 2016 por 645 mil euros, tendo apenas informado do pagamento de um sinal de compra de 220 mil euros.A análise ao caso pela Justiça, acrescentou a PGR, já estava a decorrer antes das notícias divulgadas desde segunda-feira e que questionam o valor do negócio.Segundo a revista Sábado, a casa pertencia e foi vendida por um elemento da família Teixeira Duarte, que controla a construtora com o mesmo nome, à qual foram adjudicadas pela autarquia obras como a recuperação do Miradouro de São Pedro de Alcântara.Em sua defesa, Fernando Medina afirmou que foram postos a circular "factos que são falsos. Factos que ofendem a minha honra, a minha honerabilidade e que pretendem atingir o meu bom nome".