Medina quer plano estratégico para regular alojamento local

Medina apresentou esta manhã o Programa de Governo da Cidade, da candidatura que lidera à Câmara de Lisboa.



O candidato do PS tem com o apoio do Livre, do Movimento Cidadãos por Lisboa e da Associação "Lisboa é Muita Gente".



Fernando Medina aposta em tornar a cidade de Lisboa numa das cidades com melhor qualidade de vida do mundo, com mais inclusão e incentivos à habitação.



Ao todo apresenta 25 medidas, com melhoria dos transportes públicos. com a expansão do metro e da frota da Carris, além de um incentivo claro ao uso de bicicletas em vez de automóveis.