Passos Coelho "tranquilo" na reta final da campanha das eleições autárquicas

Em declarações à RTP, Pedro Passos Coelho sublinhou que o resultado só poderá ser discutido "quando houver resultado" e recusou-se a "perder tempo" na discussão de sondagens para as principais cidades do país.



Passos Coelho ressalvou ainda que o PSD esteve "muito mobilizado" e que sentiu apoio dentro da máquina partidária, com a participação de "grande parte das figuras" durante a campanha.



Garantiu ainda que o encerramento de campanha acontece em Felgueiras e não noutro local por mero acaso, frisando que o partido esteve em várias freguesias ao longo da campanha.



Sobre o cenário pós-autárquicas, Passos disse que "haverá um tempo em que falaremos do futuro do PSD", mas só depois da eleição de domingo.



"Vai-me ouvir falar muito sobre isso, mas não é hoje", garantiu.