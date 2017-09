Passos diz que para "bons resultados é preciso boa cepa"

Lusa16 Set, 2017, 17:54 | Autárquicas 2017

Passos Coelho visitou hoje à tarde a Adega Cooperativa de Penalva do Castelo, a maior da região e uma das maiores do país, ao lado do candidato apoiado por PSD, CDS-PP e PPM ao município, Gabriel Costa, e do antigo presidente da Câmara e `histórico` de Viseu, Fernando Ruas.

Depois do tradicional brinde e questionado se, como no vinho, para ter um bom resultado são precisas boas uvas, Passos respondeu dando continuidade à metáfora vínica.

"Para ter boas uvas é preciso ter boa cepa, para ter boa cepa é preciso investir nela, com persistência, durante muito tempo, ninguém faz grandes vinhos de um ano para o outro, é preciso criar condições para que haja boas colheitas", respondeu.

Passos Coelho disse esperar que nas autárquicas de 01 de outubro o PSD possa vir a alcançar bons resultados, quer onde recandidata os atuais presidentes de Câmara, quer nos municípios que procura reconquistar, caso de Penalva do Castelo, que os sociais-democratas perderam há quatro anos.

Na adega, o líder do PSD procurou convencer o administrador que o futuro do setor passa por uma aposta nas gamas de vinhos mais caras, destinadas sobretudo à exportação e salientou que este tipo de indústria é muito importante "para ancorar o desenvolvimento do interior".

Sobre o candidato do partido em Penalva do Castelo, Passos apontou-o como "uma aposta muito segura", visto que já presidiu ao município entre 1980 e 1986 e entre 1994 e 1999.

Além de Gabriel Costa (PSD-CDS/PP-PPM), são candidatos em Penalva do Castelo o atual presidente da Câmara, Francisco Carvalho, que se recandidata a um segundo mandato pelo PS, e a técnica de informática Mafalda Vilarigues pela CDU.

O PS venceu as autárquicas de 2013 com 50,71% dos votos, conquistando três mandatos.

A coligação PSD-CDS/PP obteve 41,50% dos votos, o que lhe valeu dois mandatos.

As eleições autárquicas realizam-se a 01 de outubro.