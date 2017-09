Presidente da República reprova tentativa de "aproveitamento" de Leal Coelho

RTP29 Set, 2017, 21:05 / atualizado em 29 Set, 2017, 22:30 | Autárquicas 2017

A nota é publicada esta sexta-feira depois de Teresa Leal Coelho se ter cruzado com o Presidente da República em Lisboa. Ao jornal online Observador, a candidata do PSD a Lisboa conta que Marcelo lhe ofereceu "uma palavra amiga, de apoio".



Um vídeo do mesmo órgão de comunicação social mostra o carro do Presidente da República parado junto de Teresa Leal Coelho e de uma apoiante da candidata, que também cumprimentou o chefe de Estado.



No entanto, a nota divulgada no site da Presidência desmente qualquer tipo de apoio: "Como é evidente, o Presidente da República não apoia nenhuma candidatura eleitoral e reprova qualquer tentativa de aproveitamento ou manipulação da sua posição", pode ler-se no site da presidência.Marcelo Rebelo de Sousa esclarece o sucedido dizendo que se dirigia para a Igreja do Loreto para Belém, onde encontrou "muitos lisboetas em diversas ações de campanha, de pelo menos três partidos, que saudou como sempre faz".O Presidente da República refere que encontrou uma quarta candidatura "quando estava parado no trânsito", e que a cabeça de lista atravessou a rua para o cumprimentar."Nada neste encontro autoriza qualquer interpretação de apoio específico", refere a nota.