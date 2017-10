Partilhar o artigo Presidente do Governo da Madeira destaca grande afluência às urnas e "desdramatiza" a abstenção Imprimir o artigo Presidente do Governo da Madeira destaca grande afluência às urnas e "desdramatiza" a abstenção Enviar por email o artigo Presidente do Governo da Madeira destaca grande afluência às urnas e "desdramatiza" a abstenção Aumentar a fonte do artigo Presidente do Governo da Madeira destaca grande afluência às urnas e "desdramatiza" a abstenção Diminuir a fonte do artigo Presidente do Governo da Madeira destaca grande afluência às urnas e "desdramatiza" a abstenção Ouvir o artigo Presidente do Governo da Madeira destaca grande afluência às urnas e "desdramatiza" a abstenção

Tópicos:

Funchal,