Sócrates fala de golpada contra Fernando Medina e aponta o dedo ao Ministério Público

O ex-primeiro-ministro disse que Fernando Medina está a ser vítima por causa da polémica em torno da compra de um duplex e acusou o Ministério Público de violação do segredo de justiça.



"A recente história da compra da casa do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, é muito instrutiva. Na verdade ela representa um clássico, um filme que já vimos", diz José Sócrates num vídeo intitulado "A Golpada".







José Sócrates considerou estarmos perante uma “golpada particularmente repugnante” no que diz respeito à compra de um duplex por Fernando Medina, atual presidente da câmara municipal de Lisboa e candidato pelo Partido Socialista às eleições autárquicas na capital.



A polémica criada em torno de Fernando Medina e da compra de um imóvel é, na sua opinião, uma “armadilha política” da qual o próprio disse já ter sido alvo.



Para José Sócrates, trata-se de um argumento de filme com três passos: uma denúncia anónima escrita por alguém, a divulgação da denúncia por parte de um jornalista e depois a confirmação do Ministério Público de que há uma investigação a decorrer. É este processo que depois permite que os meios de comunicação social possam “com legitimidade, noticiar que Fernando Medina está a ser investigado”.



“A partir daqui, o que vemos é o Estado de Direito invertido”, visto que, de acordo com o ex-primeiro-ministro, “competirá ao candidato provar a sua inocência e defender-se de toda a infâmia”, passando de vítima a alvo.



"Nada disto se passaria sem a prestimosa contribuição do Ministério Público que, conscientemente tornou pública a denúncia e a investigação”, ironizou Sócrates e que fez com que este caso se transformasse “no assunto crítico desta campanha eleitoral”.