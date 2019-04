Basquetebol. FC Porto impõe derrota à campeã Oliveirense

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Abr, 2019, 08:15 / atualizado em 05 Abr, 2019, 08:15 | Basquetebol

Um parcial de 14-1 da Oliveirense, a responder ao 5-0 inicial do FC Porto, definiu muito do que se passou até ao intervalo, com a formação de Oliveira de Azeméis a complementar uma defesa muito agressiva com percentagens de concretização elevadas.



Depois de ter perdido para os "dragões" a final da Taça de Portugal (83-80), a formação visitante surgiu apostada em rapidamente conseguir repor a normalidade dos jogos com os portistas, conquistando uma vantagem de 20 pontos (33-13).



Com Sheehey longe da pontaria demonstrada no início do jogo, Borovnjak desastrado nas concretizações e passe e Graves sem pontaria, a Oliveirense não só dominou debaixo do seu cesto como manteve uma vantagem confortável até ao intervalo, terminando com 48-25, depois de ter estado na ganhar por 26 pontos (46-20).



Loncovic, com 11 pontos, e Ellisor, com nove, foram os pilares do campeão nacional ainda invicto na Liga em 2019, tendo a última derrota ocorrido na visita ao Benfica, na sétima jornada da primeira fase, em 17 de novembro (83-73).



A reentrada portista no jogo foi muito eficaz e, aproveitando um certo deslumbramento do adversário, empreendeu uma recuperação que a fez empatar o jogo (59-59), num desempenho para o que muito contribuíram os dois triplos de Ferran Ventura antes de um terceiro de Pedro Pinto anular a desvantagem.



Com Graves e João Soares com quatro faltas entre os portistas, tal como Travante e Coleman nos visitantes, o quarto período requeria nervos de aço face ao equilíbrio registado e, depois de empates a 65-65 e 68-68, a saída de Tinsley, com a quinta falta, ameaçou quebrar o ímpeto dos locais.





A 32 segundos do fim, o FC Porto conseguiu a reviravolta, num lançamento de Miguel Queiroz (77-76), e com o mesmo jogador a tirar depois uma falta ofensiva que excluiu Ellisor, o jogo ficou decidido para os "dragões".