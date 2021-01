Basquetebol. Mário Gomes faz escolhas para pré-qualificação para o Mundial

De acordo com nota da Federação, a equipa técnica comandada por Mário Gomes convocou Cláudio Fonseca, Diogo Araújo, Diogo Ventura e Pedro Catarino (Sporting), João Grosso, João Guerreiro e João Barbosa (Oliveirense), Francisco Amarante, Miguel Queiroz e Vladyslav Voytso, (FC Porto), Daniel Relvão (Académica EFAPEL), Diogo Brito (Club Ourense Baloncesto), Diogo Gameiro (CAB Madeira SAD), Gonçalo Delgado (Zentro Basket), Pedro Bastos (Ovarense Gavex), Rafael Lisboa (Benfica), Sasa Borovnjak (Palencia Basket) e Sérgio Silva (Lusitânia Expert).



O duelo de Portugal, que segue no segundo posto do grupo A (com sete pontos em quatro jogos) e já tem o apuramento garantido para a próxima fase, frente à Bielorrússia (primeira do agrupamento, com oito pontos), está marcado para 18 de fevereiro, enquanto o embate com o Chipre (quarto e último classificado, com quatro pontos) decorre dois dias depois.



Já a Albânia é a terceira do grupo com cinco pontos.