Basquetebol. Oliveirense vence por 20 e defende o título

Mário Aleixo - RTP Comentários 31 Mai, 2019, 07:06 / atualizado em 31 Mai, 2019, 07:07 | Basquetebol

Travante Williams, com 21 pontos, e James Ellisor, com 19, estiveram em destaque na equipa da Oliveirense que chegou ao intervalo com 61% de eficácia de lançamento. Do lado da Ovarense, Coreontae DeBerry assinou 17 pontos e Will Perry 15, exibições que não foram suficientes para compensar os erros cometidos nos minutos iniciais.



A entrada pressionante e eficaz da Oliveirense valeu à equipa uma vantagem de 8-0 nos primeiros minutos, o que aliado à indefinição vareira tornou o primeiro período complicado para os vareiros, saindo para a pausa com 18 pontos de desvantagem.



No segundo período, a formação de Nuno Manarte entrou melhor defensivamente, o que resultou em rápidas transições para o ataque, com Will Perry em destaque ao marcar nove pontos, depois de ter falhado cinco lançamentos de campo, e a estatura de Coreontae DeBerry permitiu ao poste outros tantos pontos.



Sempre Travante Wiiiiams



Porém, os erros com bola voltaram a surgir e um endiabrado Travante Williams continuava a não dar tréguas no ataque, somando 19 pontos ao intervalo, o que juntando aos 11 de James Ellisor e aos 10 de Thomas de Thaey justificavam a vantagem de 23 pontos à saída para o descanso e os 61% de eficácia de lançamento.No regresso dos balneários, Marko Loncovic e James Ellisor empurraram a vantagem dos forasteiros para 30 pontos e o ambiente começou a aquecer em Ovar, com muitas faltas, escaramuças e palavras entre jogadores, num período que acabou com 33 pontos de diferença, mas com pouco basquetebol jogado.No último período, a Ovarense ainda conseguiu reduzir a desvantagem em 10 pontos e as equipas aproveitaram para colocar em campo os jogadores menos utilizados. Os adeptos vareiros despediram-se da equipa com uma pacífica invasão de campo.