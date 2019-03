Basquetebol. Ovarense travou Benfica na Taça de Portugal

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Mar, 2019, 09:14 / atualizado em 16 Mar, 2019, 09:14 | Basquetebol

A equipa de Ovar começou mal a partida e chegou a ter uma desvantagem de 17 pontos no segundo período, mas conseguiu recuperar no terceiro tempo e, nos minutos finais, garantiu o triunfo.





O MVP do encontro foi o norte-americano da formação e Ovar, C. DeBerry, que marcou presença dominante nas áreas próximas do cesto terminando o encontro com 19 pontos (77,8 por cento), oito ressaltos e dois roubos de bola. Perto do duplo/duplo, DeBerry foi importante nas tarefas defensivas.





Depois de seis presenças consecutivas na final da Taça, o Benfica caiu nos quartos de final da 70.ª edição da prova, frente à histórica equipa de Ovar.

Oliveirense superou Imortal



No outro jogo de sexta-feira a Oliveirense também se apurou para as meias-finais da competição ao bater o Imortal, por 94-66.





A equipa de Oliveira de Azeméis, campeã nacional, já vencia ao intervalo por 41-36, tendo intensificado a sua superioridade durante o terceiro período.





Este sábado a Ovarense vai defrontar a campeã nacional Oliveirense na segunda meia-final, às 17h30, depois da outra meia-final, entre FC Porto-Lusitânia (15h00).





A final joga-se domingo, a partir das 17h30.