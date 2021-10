Basquetebol. Sporting ganha aos belgas do Belfius

No primeiro jogo internacional de sempre no pavilhão João Rocha, os belgas chegaram a estar a ganhar por 15-4, momento em que poucos acreditavam que pudesse ser concretizada a reviravolta.

Com 21-18 no primeiro quarto e 18-14 no segundo, os visitantes tinham então o controlo da partida.Depois do intervalo, os verde e brancos estiveram magníficos em termos de controlo de tabelas e ressaltos ofensivos, o que permitiu que os cestos se acumulassem a seu favor, para um novo parcial de 25-16 e a liderança no marcador.O norte-americano Micah Downs, com dois triplos, desbloqueou a motivação da equipa local, que depois conseguiu controlar muito bem a vantagem, dilatando-a mesmo até uma diferença de 10 pontos, após 18-10 no último quarto.Outro norte-americano, Joshua Patton, liderou em termos de pontos marcados, chegando aos 22, mas também estiveram brilhantes os outros três elementos do cinco base, ou seja Travante Williams (20 pontos), Diogo Ventura (10) e Tanner Omlid (6).Para o mesmo grupo, na Grécia, o Giants Antuérpia, da Bélgica, superou o Ionikos por 92-81.Após duas jornadas, o Giants Antuérpia lidera com quatro pontos, contra três do Sporting e do Ionikos e dois do Belfius Mons-Hainaut.