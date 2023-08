Basquetebolista norte-americano Michael Moore é reforço do Sporting

"Michael Moore, extremo com muito boa capacidade de lançar de três pontos, é reforço para a equipa de basquetebol do Sporting CP", indicaram os `leões` na sua página oficial.

O basquetebolista chega ao Sporting depois de ter dividido a última temporada entre os húngaros do Kormend, que defrontaram os `leões` na Taça Europa, e os espanhóis do Fundación Granada, e quer ser campeão pela equipa `verde e branca`.

"O objetivo aqui no Sporting é tentar ganhar o campeonato. Falei com o Nuno [Baião, coordenador do basquetebol], com o treinador [Pedro Nuno Monteiro], conheço alguns jogadores e o objetivo é tentar ser campeão", garantiu o extremo de 2,03 metros.