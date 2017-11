Ben Gordon libertado após cometer um roubo

Mário Aleixo - RTP 29 Nov, 2017, 08:23 / atualizado em 29 Nov, 2017, 08:23 | Basquetebol

O basquetebolista, de 34 anos, foi acusado de agredir o gerente de um complexo de apartamentos do centro da cidade, onde vive, ameaçando-o com uma faca e tirando-lhe dinheiro que Gordon afirmou ser o seu depósito de segurança.



Gordon passou o fim de semana na prisão e foi libertado sob fiança de 50 mil dólares (41,9 mil euros) durante a madrugada de terça-feira.



A atitude do Gordon parece estar fora de controlo, depois de em 20 de novembro ter sido detido em Manhattan, Nova Iorque, por conduzir um veículo com matrícula falsa.



As autoridades multaram-no e citaram-no a comparecer em tribunal para resolver o problema.

Vários antecedentes

No final de outubro, as autoridades ordenaram que se submetesse a uma avaliação psiquiátrica depois de um incidente com uma mulher num estabelecimento que possui em Mount Vernon (Nova Iorque).



Os agentes da polícia, chamados pela mulher, encontraram Gordon fechado na casa de banho do local.



A mulher indicou que tinham tido uma discussão e que o antigo basquetebolista ficou violento, atirando e destruindo coisas antes de a trancar no estabelecimento.



O local, "Of Our Own", é um centro de reabilitação e recuperação desportiva.



Antes, em junho, Gordon foi detido em Los Angeles por ter feito soar, intencionalmente, o alarme de incêndio no edifício de apartamentos quando não havia nenhum fogo.



Numa carreira de 11 anos na NBA, o base jogou pelos Bulls, Pistons de Detroit, Bobcats de Charlotte e pelos Magic de Orlando.