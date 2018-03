Benfica `aperta` na defesa na segunda parte e derrota FC Porto

Lusa Comentários 25 Mar, 2018, 18:56 | Basquetebol

Um sucesso baseado numa magnífica atitude defensiva no terceiro período, momento crucial do clássico, em que os benfiquistas marcaram 21 pontos e sofreram apenas oito.



Os 'encarnados' abordaram o duelo desfalcados de dois elementos, ambos lesionados, o base e capitão Tomás Barroso e o extremo-poste Sérvio Miroslav Todic, mas superaram bem essas ausências e reforçaram o comando do campeonato.



Os primeiros dez minutos foram disputados com ambos os conjuntos a privilegiarem as ações defensivas e uma constante rotação de jogadores.



Aos 12 minutos, um roubo de bola de João Soares culminou com um espetacular 'afundanço' que fez levantar o Pavihão da Luz e ditar a igualdade no marcador (27-27).



O equilíbrio imperou até ao intervalo, com os 'dragões', nesta fase, a dominarem na luta dos ressaltos (20/16) e nas assistências (11/7).



No arranque do terceiro período, o conjunto portista revelou-se desinspirado em termos ofensivos, com apenas dois pontos anotados em quatro minutos.



Nas hostes 'encarnadas' começaram a cair os triplos, dois consecutivos do pequeno base norte-americano Damier Pitts, com o Benfica a afastar-se ligeiramente do marcador, chegando ao final do terceiro período com 11 pontos de vantagem (57-46).



A equipa da Luz sofreu então apenas oito pontos do seu valioso adversário e registou um parcial de 21-8 nos primeiros dez minutos da etapa complementar.



No arranque do quarto período, as 'águias' continuaram a fugir no marcador, pelo que Moncho López, técnico portista, foi obrigado a pedir um desconto de tempo a 8.30 minutos do fim.



Mas o FC Porto já não conseguiu dar a volta ao jogo, sofrendo duas derrotas nas duas primeiras rondas da segunda fase da Liga e vendo os seu principal opositor a aumentar o 'fosso' pontual no topo da tabela classificativa, que agora é de quatro pontos (45/41).



Destaques individuais, nas 'águias', para o base norte-americano Damier Pitts, o jogador mais valioso (MVP) com 21 pontos, seis ressaltos e três assistências, tendo sido muito bem acompanhado pelo extremo internacional luso João Soares (17 pontos e três ressaltos).



No FC Porto, o poste sérvio Sasa Borovnjak foi o mais eficaz, com 18 pontos e sete ressaltos.







Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.



Benfica - FC Porto: 86-68.



Ao intervalo: 36-38.







Sob arbitragem de Luís Lopes, Carlos Santos e José Abreu, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica: Damier Pitts (21), Carlos Morais (12), João Soares (17), Carlos Andrade (2) e Raven Barber (5).



Jogaram ainda: Nuno Oliveira (11), José Silva (10), Nicola dos Santos (8) e Cláudio Fonseca.



Treinador: José Ricardo Rodrigues.



- FC Porto: Pedro Pinto (7), Marcus Gilbert (3), António Monteiro (12), Miguel Queiroz (2) e Sasa Borovnjak (18).



Jogaram ainda: Ferran Ventura (3), Pedro Bastos (2), Will Sheehey (13), Will Hanley (8), Miguel Miranda e André Bessa.



Treinador: Moncho López.







Marcha do marcador: 23-24 (10 minutos), 36-38 (20), 57-46 (30) e 86-68 (final do jogo).







Assistência: cerca de 2.000 espetadores.