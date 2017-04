Benfica "cola-se" ao FC Porto após triunfo merecido na Luz

Lusa 14 Abr, 2017, 18:24 / atualizado em 14 Abr, 2017, 18:26 | Basquetebol

No Pavilhão da Luz, a formação comandada por Carlos Lisboa já liderava ao intervalo por 34-27 e, apesar de ter deixado o FC Porto empatar o jogo por duas vezes no terceiro período, nunca teve o triunfo em risco.



Tomas Barroso, com 14 pontos e quatro triplos no terceiro período, foi determinante na vitória do Benfica, assim como o poste norte-americano Raven Barber, que assinou 13 pontos e seis ressaltos, e Carlos Morais, que juntou 11 pontos e seis ressaltos.



Do lado do FC Porto, que terminou o encontro com apenas 35 por cento de percentagem de lançamento, de nada valerem os 17 pontos e oito ressaltos do norte-americano Nicholas Washburn e os também 17 pontos do poste sérvio Sasa Borovnjak.



Com este resultado, o Benfica ficou a apenas um ponto dos atuais campeões nacionais, que continuam a liderar, apesar de terem sofrido a sexta derrota em toda a temporada.



O primeiro período foi de completo pesadelo para a equipa de Moncho López e acabou por ser determinante para sair da Luz derrotado. O FC Porto fez apenas três cestos em 21 tentativas, todos convertidos por Borovnjak, e o Benfica justamente chegou ao final do período com 16 pontos de vantagem.



Os 'dragões' ainda esboçaram uma reação antes do intervalo, com o suplente Washburn em destaque, e conseguiram reduzir a diferença para sete pontos antes de regressarem aos balneários.



O arranque da segunda parte acabou por ser melhor fase do FC Porto na partida, tendo mesmo por duas vezes chegado à igualdade no marcador, mas Tomás Barroso acabou por ser determinante e impediu qualquer reviravolta.



O base/extremo português assinou 12 dos seus 14 pontos no terceiro período e fez quatro triplos, um dos deles mesmo assim do apito, levando o Benfica para a fase decisiva do jogo com oito de vantagem.



Quando se esperava uma reação do FC Porto, a equipa da Luz acabou por 'passear' no quarto período perante novo desacerto dos jogadores de Moncho Lopez na altura de atirar ao cesto.



O Benfica terminou o jogo com 17 pontos de vantagem, mas podia ter alcançado uma vitória ainda mais robusta sobre o seu principal rival na luta pelo campeonato.







Jogo realizado no Pavilhão da Luz, em Lisboa.



Benfica - FC Porto, 87-70.



Ao intervalo: 34-27.







Sob arbitragem de Fernando Rocha, Sérgio Silva e Pedro Coelho, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica: Derek Raivio (2), João Soares (12), Carlos Morais (11), Damian Hollis (8) e Raven Barber (13). Jogaram ainda Nuno Oliveira (14), Tomás Barroso (14), Carlos Andrade (7), Nicolas Santos (6) e Aljaz Slutej.



Treinador: Carlos Lisboa.



- FC Porto: Bradley Tinsley (8), José Silva (7), Miguel Queiroz (3), Pedro Bastos (2) e Sasa Borovnjak (17). Jogaram ainda Nicholas Washburn (17), André Bessa, João Grosso (2), Miguel Miranda (5), Jeffrey Xavier (9) e Ferran Pedreno.



Treinador: Moncho López.



Marcha do marcador: 22-6 (10 minutos), 34-27 (intervalo), 62-54 (30) e 87-70 (final do jogo).



Assistência: cerca de 1500 espetadores.