Benfica conquista sexta Taça Hugo dos Santos

Lusa 11 Fev, 2018, 20:20 | Basquetebol

Detentor do troféu, campeão nacional em título e líder da Liga, o Benfica chegou ao intervalo a vencer por 53-39, depois de ter atingido o primeiro período de jogo com 11 pontos de vantagem (31-20).



A estreante equipa da Oliveirense em finais da Taça Hugo dos Santos equilibrou o terceiro parcial, que registou uma igualdade a 22-22, mas foi incapaz de travar a eficácia do Benfica, que manteve os 14 pontos médios de vantagem até ao final (99-85).



Para chegar à final da nona edição da Taça Hugo dos Santos, prova que antecede a segunda fase da Liga, o Benfica eliminou o Vitória de Guimarães (81-75) e a Oliveirense afastou o FC Porto (84-78, no prolongamento).