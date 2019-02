Lusa Comentários 27 Fev, 2019, 16:47 | Basquetebol

O encontro entre os 'encarnados', segundos classificados no campeonato, e os vareiros, quartos, é o destaque dos quartos de final, com o vencedor deste encontro a defrontar a Oliveirense, campeã nacional e líder da Liga, ou o Imortal.



O FC Porto, terceiro classificado do campeonato, joga com o Barreirense, último resistente da Proliga, segundo escalão, com os açorianos do Lusitânia e do Terceira Basket a defrontarem-se no outro encontro dos 'quartos'.



Eliminado pela Oliveirense, que já conquistou a Taça Hugo dos Santos esta temporada, o Illiabum, vencedor a última edição da prova, não chegou a esta fase da competição, que se vai disputar de 14 a 17 de março, em Portimão.