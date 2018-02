Benfica e FC Porto lutam pela Taça Hugo dos Santos

Mário Aleixo - RTP 09 Fev, 2018, 11:05 / atualizado em 09 Fev, 2018, 11:05 | Basquetebol

"Àguias" e "dragões" têm sido os claros, e únicos, dominadores da prova, com os lisboetas a liderarem com cinco vitórias, enquanto os portistas contam com três cetros.



Líderes do campeonato desde o seu início, as "águias" sofreram um revés na última jornada, quando foram surpreendidas pelos açorianos do Lusitânia, que vencerem em pleno pavilhão da Luz por 100-97.



Apesar da recente derrota, o técnico benfiquista não esconde que a revalidação do título é o principal objetivo.



"Claro que este é um dos principais pontos altos da temporada que queremos conquistar. O Benfica luta sempre pela vitória em todas as competições em que está envolvido e a Taça Hugo dos Santos não é exceção", disse José Ricardo Rodrigues, treinador do Benfica.



O técnico dos encarnados adiantou que a sua equipa vai para Sines para conquistar a prova, apesar de ainda não saber se pode contar com o extremo angolano Carlos Morais ou com o base norte-americano Jesse Sanders, ambos a recuperar de lesões nos pés.



Por seu lado, Moncho López, treinador do FC Porto, também não escondeu a sua ambição de conquistar o troféu, em declarações ao sítio da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) na Internet.



"Estamos num clube em que o melhor momento é 'sempre'. Independentemente de exibições, resultados, classificações, lesionados, faça sol ou faça chuva, temos a obrigação de vencer", afirmou o técnico espanhol.



Os "dragões" vão defrontar uma equipa que ainda não venceram esta temporada, mas Moncho López desdramatizou, referindo que "o passado nem sempre tem influência no que pode vir a acontecer, acrescentando ainda: "Se for assim, está garantida a nossa presença na final, porque, desde que a minha equipa técnica chegou ao FC Porto, nas cinco edições da Taça Hugo dos Santos em que participámos, fomos sempre finalistas".



A Oliveirense e o Vitória de Guimarães são as duas outras equipas presentes nesta "final four" e que tentarão contrariar o favoritismo de benfiquistas e portistas.



"Nesta 'final four' não há favoritos. Quem estiver melhor neste momento vencerá a Taça Hugo dos Santos. Já superámos o FC Porto no campeonato e a Oliveirense não veio a Sines para passear", disse Norberto Alves, técnico da equipa de Oliveira de Azeméis, que já vai estrear o novo recruta norte-americano James Ellison.



Calendário da nona edição da Taça Hugo dos Santos:



- Sábado, 10 fev:



Benfica - Vitória de Guimarães, 15h00.



Oliveirense-FC Porto, 17h15.



- Domingo, 11 fev:



Final, 18h30.