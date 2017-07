Benfica enfrenta austríacos na primeira pré-eliminatória da `Champions` de basquetebol

Lusa 11 Jul, 2017, 17:25 | Basquetebol

A primeira mão disputa-se em Kapfenberg no dia 19 de setembro, com o segundo jogo marcado para 21 de setembro, na Luz, em Lisboa.



O Kapfenberg é o atual campeão da Áustria, sendo uma das equipas mais cotadas deste país do centro da Europa. Do seu palmarés constam cinco títulos e três Taças da Áustria.



A Liga dos Campeões de basquetebol foi criada pela Federação Internacional na época passada e pretende ser uma alternativa viável financeiramente à Euroliga de basquetebol que nasceu no seio da ULEB (União das Ligas Europeias), a qual reúne os emblemas mais poderosos da Europa, com destaque para os clubes de topo de Espanha, Rússia, Turquia e Grécia.



A FIBA contesta fortemente a Euroliga, pelo que criou Basketball Champions League (BCL) como uma alternativa, estando o processo nos tribunais europeus.



No atual figurino desta competição irão apurar-se oito equipas durante as três pré-qualificações, as quais se juntarão às 24 que já estão garantidas na fase regular, num total de 32 concorrentes.



Caso o Benfica consiga atingir a fase de grupos recebe, à partida, 50 mil euros. A FIBA distribui um total de 6,5 milhões de euros em prémios monetários, com o vencedor a amealhar um milhão de euros.



O atual vencedor desta nova competição é o Tenerife, de Espanha, conjunto que na última época bateu na final os turcos do Banvit por 63-55.