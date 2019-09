Benfica hipoteca fase de grupos da champions com derrota com Mornar Bar

Lusa Comentários 27 Set, 2019, 09:39 | Basquetebol

Para garantir a passagem à fase de grupos, o Benfica terá vencer no próximo domingo em Montenegro. Para isso, terá de fazer muito melhor do que hoje, em que falhou no capítulo defensivo, no lançamento de triplos (21%) - que correspondem a 12 pontos, o Morna Bar fez 54 -, e ganhar por, pelo menos, 29 pontos.



Com um início de jogo muito dividido, os 'encarnados' acabaram por se superiorizar no final do primeiro parcial (24-18), sobretudo aproveitando a eficácia de Micah Downs e Damian Hollis, com cinco pontos cada. Dando a ideia que o sonho da fase de grupos se poderia concretizar. Mas os 30 minutos seguintes encarregaram-se de provar o contrário.



Os montenegrinos começaram por equilibrar as forças e, aos 15 minutos, chegaram à vantagem (31-28), muito por culpa dos comandados de Carlos Lisboa, nomeadamente nos ressaltos e na baixa eficácia no lançamento de três pontos (18%, ao intervalo).



Os 2,13 metros de Urros Lukovic dificultaram, e de que maneira, os lançamentos do Benfica ao cesto do Mornar Bar, uma vez que este sérvio parecia uma 'tampa', tal a facilidade que colocava a mão em cima do aro montenegrino.



Com nove pontos a mais, ao intervalo (43-34), o Mornar Bar, perante a fraca oposição defensiva dos 'encarnados', impulsionado pela velocidade de Jacob Pullen (29 pontos no jogo) e Sead Sehovic, foi gerindo o resultado e chegou mesmo a ter 15 pontos de vantagem, contudo, com uma boa ponta final no terceiro parcial (65-58), o Benfica amortizou a 'mossa' para sete.



No entanto, os mlontenegrinos voltaram a impor o seu jogo no derradeiro período, concluindo o jogo com 28 pontos de vantagem (96-68).