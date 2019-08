Benfica inicia época de basquetebol com olhos postos no título de campeão

Lusa Comentários 28 Ago, 2019, 19:05 | Basquetebol

"As primeiras sensações têm sido ótimas. Estamos a fazer muita carga, estamos a conhecermo-nos melhor dentro e fora de campo, mas temos uma equipa extremamente competitiva, com caráter, e certamente que vamos fazer uma boa época", lançou Tomás Barroso aos jornalistas presentes no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.



Questionado sobre se o grande objetivo da nova temporada é vencer o título de campeão português, que nas últimas duas épocas foi conquistado pela Oliveirense, o atleta mostrou grande confiança nessa conquista.



"Vamos tentar e conseguir. Os objetivos mantêm-se. Neste clube há sempre a obrigatoriedade de ganhar. E queremos cumprir com esses objetivos", sublinhou.



Também Fábio Lima apontou à conquista do título de campeão na nova época, considerando que é "positiva" a competitividade que a liga portuguesa vem demonstrando nos últimos anos.



"O Benfica tem sempre como objetivo ganhar o campeonato. O ano passado não conseguimos, mas este ano [queremos] ainda mais. Reforçámos o plantel com bons jogadores e é com esse objetivo", realçou o número 10 dos 'encarnados'.



Sobre as caras novas no plantel 'encarnado', o capitão Tomás Barroso assinalou a importância de terem sido assegurados alguns regressos de peso, a par dos estreantes de 'águia ao peito'.



"O Betinho e o Damian [Hollis] já tiveram a experiência de passar pelo Benfica, o [Eric] Coleman é extremamente competitivo, e o [Khalid] Murry ainda não conhecemos, mas faremos tudo para o integrar para que ele se sinta bem e conheça a dimensão do clube em que está inserido. O Micah [Downs] já conhece o clube, conhece a dinâmica, conhece-nos a nós. Sabemos como lidar uns com os outros e sabemos o que é preciso fazer para ganhar. O ano passado não correu bem, mas este ano as coisas vão correr pelo melhor", lançou o basquetebolista.



Já Fábio Lima escusou-se a opiniar sobre se as saídas de atletas campeões pela Oliveirense [Coleman para o Benfica e mais dois atletas para o Sporting, que regressa à principal liga da modalidade] deixam a bicampeã mais fraca. "Não sei, não sigo a Oliveirense", afirmou, vincando apenas que "Coleman vai ser uma mais valia" para as 'águias'.



Quanto à participação na Liga dos Campeões, a equipa comandada por Carlos Lisboa vai tentar passar o 'playoff' de forma a entrar na fase de grupos e, depois, avançar o máximo possível.



"[A Liga dos Campeões] é uma competição que nós queremos muito disputar da melhor maneira. Queremos avançar na eliminatória para depois integrar a fase de grupos. É uma competição especial, em que estão as melhores equipas a nível europeu e queremos estar a esse nível", comentou Tomás Barroso.



Por seu turno, Fábio Lima vincou que "o objetivo é conseguir passar esta fase da Liga dos Campeões e avançar na Europa até o mais longe possível".



Última nota para o velho rival Sporting, que vai voltar a marcar presença na liga, com Tomás Barroso a assinalar que este regresso de um dos grandes clubes lusos é positivo para o basquetebol português.



"Nós estamos é preocupados connosco e não com os outros, mas a vinda do Sporting claro que vem acrescentar valor para o campeonato português. Mas o que nos interessa é o que nós vamos fazer nesta caminhada", rematou.