Benfica na segunda ronda de qualificação da Liga dos Campeões de basquetebol

Lusa Comentários 20 Set, 2019, 21:10 | Basquetebol

Os vice-campeões portugueses, que já perdiam ao intervalo por 41-30, fizeram valer a confortável diferença de 30 pontos alcançada no primeiro jogo (95-65), em Lisboa, e asseguraram presença na ronda seguinte com 20 pontos de vantagem no agregado das duas mãos.



Na segunda eliminatória preliminar, a equipa comandada por Carlos Lisboa vai defrontar o Mornar, disputando a primeira mão em casa, no dia 26 de setembro, e a segunda no Montenegro, três dias depois.



Os oito vencedores da segunda ronda qualificam-se para a fase de grupos.