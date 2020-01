Benfica vence na Bélgica Spirou por 85-78 na FIBA Europe Cup

Os encarnados, que na Luz tinham vencido este adversário por 89-62 e que se apresentaram com várias baixas, comandaram praticamente toda a partida, esquecendo assim a perda da final da Taça Hugo Santos, frente à Oliveirense (81-83).O Benfica liderou todos os períodos, concluindo o primeiro com 19-16 e chegando do intervalo com 43-41: terminou o terceiro parcial com 65-62 e no fim obteve a maior diferença, com os sete pontos 85-78.Anthony Ireland, com 19 pontos, Anthony Hiliard e Fábio Lima, ambos com 18, foram os melhores marcadores do Benfica, que não pode contar com Tomás Barroso, Micah Downs, Betinho e Coleman.

Os alemães do Medi Bayreuth e o Benfica comandam com sete pontos, seguidos dos dinamarqueses do Bakken Bears com seis e do Spirou, ainda sem triunfos, com quatro.