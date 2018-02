Boston Celtics prestaram homenagem a Paul Pierce

Mário Aleixo - RTP 12 Fev, 2018, 07:54 / atualizado em 12 Fev, 2018, 07:54 | Basquetebol

Paul Pierce, de 40 anos, anunciou o fim da carreira de profissional em 2017, ao serviço dos Los Angeles Clippers, mas assinou pelos Boston Celtics para poder despedir-se com as cores do clube que o lançou (1998/2013).



Durante anos a principal referência dos Celtics, Paul Pierce integrou por quatro vezes a equipa do ano da NBA. Em 2008, ao lado de Ray Allen e Kevin Garnett, liderou os Boston Celtics à conquista do título da NBA, após 22 anos de jejum.



Na ocasião, venceu os Los Angeles Lakers, de Kobe Bryant e Phil Jackson, Pierce foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) das finais. Dois anos depois, levou novamente a sua equipa à decisão do título da Conferência Este sobre os Orlando Magic.



Em 2010, num jogo contra o Milwaukee Bucks, Pierce entrou para o seleto grupo de jogadores - John Havlicek e Larry Bird - a atingir a marca de 20 mil pontos em temporadas regulares. Ficou conhecido por 'The Truth', apelido inventado por Shaquille O'Neal.