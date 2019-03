Campeã Oliveirense vence Benfica e reforça liderança na Liga de basquetebol

Lusa Comentários 28 Mar, 2019, 22:35 / atualizado em 28 Mar, 2019, 22:38 | Basquetebol

Se na primeira fase a única derrota da Oliveirense tinha sido na Luz (83-75), hoje Travante Williams ‘partiu a louça toda' e só à sua conta marcou 29 pontos, garantindo o 23.º triunfo, em 24 jogos, do conjunto do Norberto Alves.



Williams, que brilhou no ataque e na defesa, marcou mais 11 pontos do que o melhor marcador do Benfica, Miguel Maria Cardoso (18 pontos), e foi o grande responsável por selar o primeiro desaire caseiro dos ‘encarnados’ e o terceiro no campeonato.



Consciente que precisava de ganhar para seguir isolada na frente, a Oliveirense entrou melhor e aos quatro minutos já vencia, por 10-2, o que obrigou o treinador do Benfica, Carlos Lisboa, a pedir um desconto de tempo para corrigir os erros.



Os ‘encarnados' recompuseram-se e chegaram ao final do primeiro parcial com apenas um ponto de desvantagem (20-21), passando para a frente aos 15 minutos (26-25), com um triplo de Alex Suarez, numa altura em que ambos os ataques falhavam muito.



O conjunto da casa virou na frente (37-35) e entrou mais forte na segunda parte, a jogar no erro do adversário e no contra-ataque, o que lhe valeu uma vantagem de oito pontos (46-38), à passagem dos 24 minutos.



A Oliveirense não se foi, porém, abaixo e fechou o terceiro parcial a quatro pontos (57-53), mantendo tudo em aberto para os derradeiros 10 minutos.



Os campeões chegaram rapidamente à igualdade (57-57) e, com Travante Williams em ‘grande’, assumiram o comando do encontro, com os ‘encarnados’ a não conseguirem responder à altura, apesar das tentativas de Miguel Maria Cardoso.