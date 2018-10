Campeão Belenenses conquista Supertaça diante da Académica

Lusa Comentários 05 Out, 2018, 21:55 / atualizado em 05 Out, 2018, 21:55 | Basquetebol

Num encontro disputado no Complexo Desportivo das Caldas da Rainha, a equipa comandada pelo técnico João Mirra conseguiu impor o seu valor e o seu favoritismo, embora tenha encontrado uma réplica aguerrida e positiva da formação de Coimbra, que só não conseguiu contrariar o maior pragmatismo do ‘quinze’ do Restelo.



Desta feita, o Belenenses conseguiu mostrar uma maior qualidade ofensiva em relação ao anterior jogo da final do campeonato, perante o Agronomia, destacando-se hoje a prestação de Manuel Murta, ao desequilibrar de forma decisiva o marcador ao intervalo do encontro com os ‘estudantes’.



A atuação agradável dos ‘azuis’ no primeiro tempo foi traduzida em ensaio, transformação e penalidade do jogador do Belenenses, enquanto a Académica respondeu com as penalidades de Adam Danckert, colocando o resultado ao intervalo em 13-6, naquela que era a primeira vez que os dois clubes mediam forças na atribuição da Supertaça.



No segundo tempo, o ‘quinze’ lisboeta acentuou a vertente mais pragmática e soube dilatar a vantagem até aos 30-13, apesar dos esforços da ‘Briosa’. O conjunto treinado por João Pinto conseguiu, já em cima do apito final, reduzir a diferença com um ensaio de António Salgueiro para 30-20, o resultado com o qual terminou mesmo o encontro, 'selando' nova festa ‘azul’.



Com esta vitória, o Belenenses arrecadou a sua quarta Supertaça da história – em sete presenças na decisão do troféu -, mais dois triunfos do que os conseguidos pela Académica, igualmente em sete presenças na final.