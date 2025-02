"Casuals" interrompem jogo de basquetebol em Guimarães

Fonte do Comando Distrital de Braga da PSP adiantou que o jogo que fechou a 14.ª jornada do campeonato esteve interrompido cerca de 10 minutos durante o segundo período, quando esse grupo de homens, vestidos de negro, entrou no recinto e se aproximou da bancada onde estavam os adeptos do Vitória, com insultos verbais e gestuais.

Segundo a força de segurança, esse grupo afeto ao FC Porto entrou no pavilhão "numa perspetiva provocatória", aparentemente de "forma natural", com bilhetes pagos, e houve resposta verbal por parte dos espetadores afetos à equipa da casa, evitando-se os confrontos físicos devido à intervenção dos assistentes de recinto desportivo.

Acionada às 19h45 deste domingo, a PSP deslocou-se para o local, identificou o grupo de "casuals" e retirou-o do pavilhão dos vitorianos, sem demais incidentes no interior do recinto, acrescentou a fonte.

O Comando Distrital da PSP esclareceu ainda que o jogo se iniciou sem qualquer agente da força de segurança, uma vez que se tratava de um evento desportivo cujo policiamento não é obrigatório.

O Vitória de Guimarães, 11.º classificado da Liga, com 17 pontos, venceu o FC Porto, segundo, com 24, por 100-97, após dois prolongamentos, face às igualdades no tempo regulamentar (78-78) e após o primeiro prolongamento (84-84), num evento que durou perto de três horas.