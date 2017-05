Cavaliers mais perto da final da NBA

Mário Aleixo - RTP 24 Mai, 2017, 09:49 | Basquetebol

Os Cleveland Cavaliers, atuais campeões, ficaram a um triunfo de se apurarem para a final absoluta da NBA, depois de vencerem os Boston Celtics, por 112-79.



No quarto jogo da final da Conferência Este, os Cavaliers recompuseram-se da derrota no terceiro encontro (a primeira sofrida na final de Este), e venceram claramente os Celtics, que vão voltar a casa na quinta-feira para o jogo 5.



Nos "Cavs", que procuram a terceira final consecutiva, dois jogadores foram fundamentais para esta vitória folgada: Kyrie Irving, com 42 pontos, e LeBron James, com 34.



Ainda na equipa anfitriã, mais um jogador registou dois dígitos no lançamento ao cesto, Kevin Love, que acabou o encontro com 17 pontos, mais 17 ressaltos.



Pelos Celtics, o protagonismo foi repartido por Avery Bradley (19 pontos), Jae Crowder 18, mais oito ressaltos), Al Horford (16) e Kelly Olynyk (15).