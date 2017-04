Celtics e Wizards em vantagem na NBA

Mário Aleixo - RTP 27 Abr, 2017, 10:24 / atualizado em 27 Abr, 2017, 10:25 | Basquetebol

Boston Celtics e Washington Wizards ficaram a uma vitória do apuramento para as meias-finais da Conferência Este da NBA.



A formação dos Celtics, a melhor na fase regular da Conferência Este, desempatou o confronto com os Chicago Bulls (3-2) com o triunfo em casa por 108-97, enquanto os Wizards passaram para a frente da eliminatória com os Atlanta Hawks com o triunfo caseiro por 103-99.



Em Boston, o protagonismo entre os anfitriões foi repartido por Isaiah Thomas (24 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências) e Avery Bradley (24 pontos e seis ressaltos).



Al Horford, que terminou o embate com 21 pontos, sete ressaltos e nove assistências, foi outro dos jogadores determinantes pelos Celtics, clube que mais títulos tem na NBA (17).



Pelos visitantes, apenas Dwyane Wade conseguiu chegar às duas dezenas de pontos, ficando muito perto de um triplo-duplo, ao terminar com 26 pontos, 11 ressaltos e oito assistências.



Wizards vencem com dificuldade



No outro jogo da jornada de quarta-feira, Bradley Beal (27 pontos e cinco ressaltos) e John Wall (20 pontos, 14 assistências e seis ressaltos) foram os melhores dos Wizards, que também tiveram outros dois jogadores com dois dígitos na pontuação: Otto Porter Jr. (17 pontos, mais cinco ressaltos) e Bojan Bogdanovic (14 pontos e seis ressaltos).



Pelo lado dos Hawks, de nada valeram as exibições de Dennis Schroder (29 pontos e 11 assistências) e Paul Milsap (21 pontos e 11 ressaltos).



Estes dois confrontos da primeira ronda de Este estão marcados para esta sexta-feira.